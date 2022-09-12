В Якутии стартовал конкурс «Народный участковый-2022»

В Якутии стартовал первый отборочный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022». С 11 по 20 сентября 2022 года жители республики могут проголосовать за лучшего участкового уполномоченного полиции. Именно участковые круглосуточно работают с населением на подведомственных им территориях и первыми откликаются на просьбы граждан о помощи, внося существенный вклад в работу по предотвращению и раскрытию правонарушений и преступлений.

В отборочном туре конкурса принимают участие представители территориальных органов МВД России на районном уровне. Проголосовать и ознакомиться с информацией о конкурсе можно на официальном сайте МВД по Республике Саха (Якутия), где размещены анкеты участников первого этапа с указанием профессиональных достижений и личных качеств каждого конкурсанта.

Второй тур пройдет с 7 по 16 октября 2022 года. По его результатам, лучший участковый будет представлять Республику Саха (Якутия) в финальном всероссийском этапе конкурса.

Приглашаем всех жителей Якутии принять активное участие в голосовании, перейдя по ссылке: https://14.мвд.рф/KONKURSI/народный-ууп-2022