В Якутии стартовал II этап Спартакиады по художественной гимнастике

В Якутии стартовал II этап Спартакиады учащихся России по художественной гимнастике в Дальневосточном федеральном округе

Участников II этапа XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года по художественной гимнастике в Дальневосточном федеральном округе поприветствовал глава Якутии Айсен Николаев. Руководитель региона отметил большие перспективы развития этого вида спорта в республике. Якутск принимает подобные соревнования впервые.

«Уверен, что большинство из вас этим летом будут участвовать в VII Международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке. Эти замечательные игры получили путёвку в мир из Якутска. Многие гимнастки, участницы Игр «Дети Азии», добились высоких успехов в большом спорте. Так, Дарья Дмитриева – чемпионка Игр «Дети Азии» 2008 года стала серебряным призёром Олимпийских игр в Лондоне. От всей души желаю вам стремиться к таким высоким достижениям, чтобы вы стали чемпионками Европы, мира и Олимпийских игр!» — сказал Айсен Николаев в ходе церемонии открытия.

В Якутии секции художественной гимнастики массово начали появляться недавно. Однако уже сейчас в них занимается почти тысяча воспитанниц.

На торжественном открытии спартакиады прошел парад спортсменов. В соревнованиях принимают участие 9 команд из регионов Дальнего Востока. Гимнастки представляют Республику Саха (Якутия), Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Забайкальский, Приморский, Хабаровский край, Еврейскую автономную область, Республику Бурятия.

В команду Якутии по художественной гимнастике вошли 10 спортсменок. Среди них есть победители и призёры Всероссийских соревнований.

II этап Спартакиады учащихся России по художественной гимнастике в ДФО пройдет с 14 по 16 апреля. Главным судьёй соревнований стала судья международной категории Татьяна Грибкова. В программу спартакиады в командном и личном первенстве включены упражнения со скакалками и мячами, с обручем и мячом, с булавами и лентой по вертушке и многоборье.