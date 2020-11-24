В Якутии стартовал экологический конкурс

В Якутии объявили экологический конкурс «ЭкоКлик». На конкурс принимаются фотографии или видео нарушений природоохранного законодательства. Это могут быть несанкционированные свалки, сброс отходов производства и потребления, отсыпка естественных водоемов, незаконная вырубка леса, незаконная охота и браконьерство, загрязнение природных вод и воздуха и другие факты загрязнения окружающей среды и экологии.

Победитель конкурса будет удостоен 7500₽, занявший второе место – 5000₽, третье место – 2500₽.

Первые 50 участников конкурса получат 200 приветственных баллов по системе поощрений One Click Yakutia, которые можно будет обменять на карты АЭБ с начислением 200 рублей. Первые 100 участников конкурса получат 300 баллов на получение скидки в ресторане здорового питания «Зеленый город» в Якутске.

Заявки принимаются с 21 ноября по 13 декабря. Участником может стать любой желающий от 14 лет. Число заявок от одного лица – не ограничено.

Организатором конкурса “ЭкоКлик” выступило АНО «Индустрия Будущего» в лице цифровой платформы Yakutia.click при спонсорстве Алмазэргиэнбанка и ресторана здорового питания «Зеленый город».

Конкурс “ЭкоКлик” нацелен на то, чтобы привлечь внимание общества к нарушениям природоохранного законодательства, зафиксировать их, придать огласке и передать в уполномоченные органы – для последующего решения, рассказал руководитель цифровой платформы Yakutia.click Иван Степанов.

“Участником экоконкурса может стать любой, кто проявит экологическую осознанность и ответственность. Легко почувствовать себя беспомощным перед масштабными экологическими проблемами, однако всегда можно начать с себя и перестать быть равнодушным и спокойно смотреть, как кто-то губит нашу природу. Мы рассчитываем пробудить в людях экосознательность, в основе которой лежит забота об окружающей среде”, — отметил Иван Степанов.

Конкурс пройдет в 3 этапа:

Сбор заявок от граждан: с 21 ноября по 13 декабря 2020 года. Голосование на портале Yakutia.click: с 14 декабря до 23:59 21 декабря 2020 года. Публикация обладателей награды конкурса: 23 декабря 2020 года.

Условия конкурса:

Зафиксируйте на фото или видео факт нарушения природоохранного законодательства. Заполните заявку на Yakutia.click и прикрепите доказательства. Наберите больше всего голосов в открытом голосовании. Получите денежный приз.

Подробно ознакомиться с условиями конкурса “ЭкоКлик” можно на сайте Yakutia.click: https://yakutia.click/contests/savenature/