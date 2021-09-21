В Якутии старший брат довел подростка до ужасного

До алкоголизма и совершения ряда уголовно наказуемых деяний довел подростка «авторитет» старшего брата в Олекминском районе. Пагубное влияние легло в основу обвинительного заключения следователя Отдела МВД России по Олекминскому району в отношении 24-летнего рабочего фермерского хозяйства по его обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 151 «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции», ст. 30 – ч. 2 ст. 166 «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору», ч. 1 и 4 ст. 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», ч. 2 ст. 158 «Кража», ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 158 «Покушение на кражу».

Участковый уполномоченный полиции одного из сел Олекминского района заметил поведенческие расстройства у несовершеннолетнего местного жителя. 17-летний студент техникума стал часто попадать в поле зрения полиции в состоянии алкогольного опьянения. Перестал адекватно реагировать на профилактические меры участкового и замечания родителей, у которых он является единственным ребенком и воспитывается в полной, сельской семье.

Вскоре выяснилось, что несовершеннолетний причастен к покушению на угон отечественного микроавтобуса у односельчанина. Полицейский установил, что подросток находился во дворе потерпевшего на случай предупреждения подельника об опасности их разоблачения. Тогда угон автомашины не удался, так как старший подельник не смог ее завести.

Проверка вывела на след еще одной кражи, на этот раз из гаража другого жителя села были похищены 2 канистры с бензином.

Затем в полицию обратился местный предприниматель, который сообщил, что в ночное время суток, кто-то пытался незаконно проникнуть в помещение, принадлежащего ему магазина: обнаружены следы попытки взлома входной двери и разбито окно, но кража не была совершена, потому что на окнах были установлены решетки. Впоследствии выяснилось, что 24-летний обвиняемый пытался дотянуться до алкогольных напитков, но не смог. В это время несовершеннолетний находился рядом с ним, на случай оказания помощи в совершении кражи.

В этот же период была совершена кража товара в другом магазине. Сельский предприниматель лишился продуктов питания и хозяйственных товаров на сумму свыше 17 000 рублей. Установлена причастность к совершению данной кражи 24-летним обвиняемым и его несовершеннолетним родственником.

Участковым уполномоченным полиции по данным криминальным событиям был проведен комплекс оперативно-розыскных мер и профилактической работы. Ему удалось выяснить и собрать доказательную базу причастности 24-летнего мужчины по вовлечению несовершеннолетнего к распитию спиртных напитков – доказано свыше 10 фактов, приведших к развитию у подростка психологического и поведенческого расстройств, вызванных систематическим употреблением алкоголя, требующих теперь медицинского лечения и это – в 17-летнем возрасте.

Участковый уполномоченный полиции предоставил следствию результаты проверки, достаточные для возбуждения уголовного дела в отношении неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 24-летнего мужчины, который являясь двоюродным братом несовершеннолетнего, сам будучи женатым человеком и уже отцом, осознавая вред, причиняемый им несовершеннолетнему в виду систематического употребления алкоголя, не переставал спаивать его, а затем, достигнув подавления воли последнего, возникновения у подростка расстройств психического, нравственного и физического развития, склонил его к совершению ряда преступлений, расследование которых выделено в отдельное производство.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено и направлено в суд.