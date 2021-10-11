В Якутии станет проще оплатить жилищно-коммунальные услуги

В Якутии внедрят сервис объединённого платежного документа, который упростит оплату жилищно-коммунальных услуг. С 2022 года сервис запустят в Якутске, и с 2023 – в районах. Ход реализации проекта рассмотрели на совещании у председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко.

Как отметил премьер, жители республики смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги онлайн в один клик.

Весь комплекс услуг ЖКХ перейдёт в электронный вид по принципу «единого окна». Сервис позволит жителям республики «видеть» процесс формирования платы и будет удобнее для внесения платежей.

Сервис объединит в себе информацию основных ресурсоснабжающих организаций. Уже подписаны соглашения с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Саха (Якутия), ООО «Якутскэкосети», ГУП «ЖКХ РС (Я)», АО «Водоканал» и АО «Сахатранснефтегаз».

Организации предоставили техническую возможность выгрузки данных в один сервис на портале государственных и муниципальных услуг Якутии e-yakutia.ru.

По поручению главы республики Айсена Николаева в рамках цифровой трансформации до 2024 года пилотный проект объединённого платёжного документа должен заработать по всей республике.