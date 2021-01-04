04.01.2021
09:48
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Коронавирус
В Якутии стало меньше новых заболевших COVID-19
На 4 января 2021 г. выявлено 94 новых случая COVID-19, в т.ч. 9 носителей новой коронавирусной инфекции:
-Якутск 26 случаев;
— Нерюнгринский, Мирнинский районы по 9 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 7 случаев;
— Вилюйский район 5 случаев;
— Алданский район 4 случая;
— Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Таттинский, Эвено-Бытантайский районы по 3 случая;
— Жиганский, Кобяйский, Намский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 2 случая;
— Нюрбинский район 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 789 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 870 098 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 26972 случая заболевания COVID-19.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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