04.01.2021
09:48
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Коронавирус

В Якутии стало меньше новых заболевших COVID-19

На 4 января 2021 г. выявлено 94 новых случая COVID-19, в т.ч. 9 носителей новой коронавирусной инфекции:

-Якутск 26 случаев; 

— Нерюнгринский, Мирнинский районы по 9 случаев;   

— Мегино-Кангаласский район 7 случаев;   

— Вилюйский район 5 случаев;

— Алданский район 4 случая;

— Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Таттинский, Эвено-Бытантайский районы по  3 случая;

— Жиганский, Кобяйский, Намский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 2 случая;

— Нюрбинский район   1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 789 исследований на коронавирусную     инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 870 098 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 26972 случая заболевания COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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