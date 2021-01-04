В Якутии стало меньше новых заболевших COVID-19

На 4 января 2021 г. выявлено 94 новых случая COVID-19, в т.ч. 9 носителей новой коронавирусной инфекции: -Якутск 26 случаев; — Нерюнгринский, Мирнинский районы по 9 случаев; — Мегино-Кангаласский район 7 случаев; — Вилюйский район 5 случаев; — Алданский район 4 случая; — Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Таттинский, Эвено-Бытантайский районы по 3 случая; — Жиганский, Кобяйский, Намский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 2 случая; — Нюрбинский район 1 случай. За сутки лабораториями республики проведено 789 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 870 098 тестов. За все время в республике зарегистрировано 26972 случая заболевания COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Оперштаб Якутии.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх