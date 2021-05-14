В Якутии стало больше лесных пожаров

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действует — 9 природных пожаров на территории Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского, Чурапчинского районов и близ города Якутск. Общая площадь пройденной огнем с момента обнаружения составляет 117,6 га. Крупных пожаров нет. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах Республики Саха (Якутия).

На тушение лесных пожаров привлекалось 207 человек и 24 единицы техники. За сутки было задействовано 9 патрульно-контрольных групп, в количестве 29 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено 2 протокола об административном правонарушении. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, на территории земель лесного фонда и правил противопожарного режима на землях иных категорий всего составлено 15 протоколов об административном правонарушении