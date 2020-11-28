В Якутии стали производить медицинские маски

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28 ноября Айсен Николаев посетил цех по производству медицинских масок, открытый резидентом Технопарка «Якутия» – компанией «Стандарт 14» в микрорайоне «Сатал» г. Якутска.

В цехе функционируют четыре станка: два из них автоматические — один производит в минуту 100 медицинских масок, другой – автоматически припаивает 40 ушных петель. Два других станка предназначены для припаивания ушных петель вручную.

В производстве масок в цехе используются спанбонд и СМС. Первый материал – антибактериальный и гипоаллергенный, второй же является фильтром и закладывается между двумя спандбондами. Плотность масок стандартная — от 20 до 25 г/кв. м. Цена за одну маску будет от 3 рублей, но при покупке оптом можно рассчитывать на существенную скидку.

Производственный цех по изготовлению медицинских масок прошёл все необходимые проверки на соответствие качества. Если спрос на продукцию будет высоким, то «Технопарк» окажет помощь в расширении производства – приобретении дополнительного оборудования. Проект способен покрыть потребность республики на 25-30% на первоначальном этапе. Медицинские маски, произведенные цехом, планируется продавать и в других регионах Дальнего Востока.

Сегодня за смену цех может производить 20 тысяч штук медицинских масок. Айсен Николаев заметил, что при вводе двухсменной работы объём продукции можно увеличить. Руководитель региона особо отметил то, что данный цех производит именно маски медицинского класса, потому что основная часть масок, которая сегодня продаётся в республике не медицинские и слабо защищают от коронавируса. При этом он подчеркнул, что цех производит маски не из импортных, а из российских комплектующих, что тоже очень важно. Таким образом, теперь в учреждениях здравоохранения и аптеках республики больше не будет дефицита этого очень нужного средства индивидуальной защиты.

Подводя итоги осмотра, Айсен Николаев озвучил мысль, что предпринимателям Якутии нужно наладить производство и других средств индивидуальной защиты, например, антисептиков, пользуясь режимами преференции в ТОРах и Технопарке для того, что обеспечить повседневную потребность якутян.



