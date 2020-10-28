В Якутии стали известны сроки открытия ледовых переправ и автозимников

Подведомственным Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» определены ориентировочные сроки открытия ледовых переправ и автозимников на трассах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма».

Сейчас дорожники приступили к подготовительным работам и по обустройству ледовых переправ и подходов к ним, в настоящее время на въездах установлены запрещающие дорожные знаки и посты дежурного.

Проезд автомобилей массой до 4 тонн через реку Вилюй на участках федеральной трассы А-331 «Вилюй» откроют:

— 660 км (с. Верхневилюйск) – с 23 ноября 2020 г.

— 807 км (с. Кюндядя) – с 25 ноября 2020 г.

— 956 км (с. Устье) – с 05 декабря 2020 г.

— 1049 км (с. Крестях) – с 10 декабря 2020 г.

Ледовые автозимники на федеральной трассе Р-504 «Колыма» планируется открыть с разрешенной грузоподъемностью 10 тонн:

— через реку Лена «Якутск-Нижний Бестях» – с 05 января 2021 года

— через реку Алдан «Хандыга — Мегино-Алдан» – с 14 декабря 2020 года.

Исходя из погодных условий и фактического состояния ледовых переправ, сроки могут быть скорректированы. В целях безопасности ФКУ Упрдор «Вилюй» убедительно просит водителей воздержаться от несанкционированных выездов на лед.