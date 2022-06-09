В Якутии стали известны первые результаты ЕГЭ

Глава Якутии Айсен Николаев поделился с подписчиками в своем телеграм-канале радостной новостью!

У нас первые 11 стобалльников ЕГЭ!



Порадовали итоги экзамена по русской литературе — 8 выпускников показали высшие баллы. Итак:



🔸Олеся Котовщикова (Средняя школа №6 города Томмот, Алданский район);

🔸Мария Постнова ( Средняя школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов, Ленский район);

🔸Виталий Красиков (Эльдиканская средняя школа им. А.А. Константиновой, Усть-Майский район);

🔸Дарина Андреева (Октемский научно-образовательный центр, Хангаласский улус);

🔸Екатерина Якименко (Средняя школа №26, Мирнинский район)

🔸Софья Бондаренко (Средняя школа №7, г. Якутск)

🔸Маргарита Шмыгина (Городская классическая гимназия, г. Якутск)

🔸Алина Капустина (средняя школа №26, г. Якутск).



💯Еще 3 стобалльника у нас по такому сложному предмету, как химия:



🔸Алина Шахмалова (Гимназия №2 г. Нерюнгри)

🔸Дина Малогулова (Якутский городской лицей)

🔸Назар Павлов (Технический лицей им. Н. А. Алексеевой, г. Якутск)



Наши ребята — большие молодцы! Это результат ежедневного труда и стараний, и, конечно же, большая заслуга учителей и родителей!👏🏻



Ребята первыми получат выплаты по 100 тысяч рублей. Уверен, что эта заслуженная награда станет вкладом в новую жизнь!