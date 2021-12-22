В Якутии стали гореть гаражи

Сегодня, 22 декабря, в 05:15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Ленина в с. Мындагай Чурапчинского района. Уже через три минуты огнеборцы малочисленной пожарной части прибыли на место происшествия. На этот момент строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 25 кв.м. и находящийся в нем автомобиль. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении было задействовано 4 человека личного состава и 1 единица пожарной техники.

Позже, в 10:10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Б.Ксенофонтовых в г. Покровск Хангаласского района. На момент прибытия огнеборцев, через 3 минуты после звонка, наблюдался открытый огонь внутри строения. В результате пожара огнем поврежден потолок гаража на площади 36 кв.м. Спасеын стоящий рядом дом и автомобиль. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении было задействовано 3 единицы пожарной техники и 9 человек личного состава из числа государственной противопожарной службы РС (Я) и малочисленной пожарной части.