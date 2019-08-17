В Якутии сроки охоты откладываются

Открытие летне-осеннего сезона охоты в нескольких регионах откладывается из-за пожаров

На всей территории Якутии, Красноярского края, Иркутской области, а также в двух муниципальных районах Бурятии введен режим ЧС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минприроды РФ поручило лесным ведомствам перенести сроки летне-осеннего охотничьего сезона до снятия режима ЧС в регионах, где он введен в связи с лесными пожарами.

«В связи с календарным открытием летне-осеннего сезона охоты в субъектах РФ Федеральный штаб поручил всем заинтересованным ведомствам регионов с установленным режимом чрезвычайной ситуации перенести сроки охоты до снятия режима ЧС на соответствующих территориях», — говорится в сообщении пресс-службы Минприроды.

Режим ЧС введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Якутии, Красноярского края, Иркутской области, в двух муниципальных районах Бурятии. Особый противопожарный режим введен в 41 субъекте РФ, напомнили в министерстве.

В настоящее время на землях лесного фонда России действует 136 лесных пожаров на площади 226 тыс. 348 га, из них локализовано 20 на площади 15 тыс. 022 га. На землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) действуют шесть лесных пожаров на площади 4 тыс. 130,7 га, из них локализованы четыре на площади 3 тыс. 610 га.

В тушении задействовано свыше 2 тыс. 790 человек, 245 единиц техники, 33 воздушных судов на тушении и 56 — на мониторинге. В рамках межрегионального маневрирования привлечено 934 работника парашютно-десантных пожарных служб, в том числе 548 работников «Авиалесоохраны», добавили в Минприроды.