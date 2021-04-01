В Якутии спортсменка пробежала полумарафон в шерстяных носках

Спортсменка Светлана Хамидулина пробежала в Якутии полумарафон в шерстяных носках. На необычный забег ее вдохновили жители Финляндии, которые в период пандемии возродили эту традицию и сделали ее популярной, рассказала ТАСС в четверг сама спортсменка.

«Увидела информацию, что финны возродили древнюю традицию бега в шерстяных носках. Увлечение набирает обороты, становится модным: проводятся фестивали, на которых участники пробегают до 6 км, проводится даже чемпионат мира. Я решила поэкспериментировать и пробежать в [якутском городе] Алдане пять-шесть километров, чтобы понять, как долго ноги не будут мерзнуть и не промокнут ли носки. В процессе поняла, что смогу пробежать полумарафон — 21,1 км», — сказала Хамидулина.

Спортсменке 39 лет, она родилась в городе Белогорск Амурской области, два года назад переехала в Алдан. Женщина занимается бегом около пяти лет. Ранее она 13 дней пробегала по 13 км, бегала 180 дней подряд, а также совершала пробежку в 44-градусный мороз. Весной 2020 года Светлана в условиях самоизоляции пробежала полумарафон в однокомнатной квартире.

«Изучив информацию об «экипировке» финнов, я также, как и они, надела две пары тонких шерстяных носков и одни с «ватным» начесом. Важное правило — чтобы носки плотно прилегали к ноге, не сползали. Трасса проходила за городом: частично она была укатана, но ноги все равно по щиколотку проваливались в снег. Ощущения интересные — из-за того, что ступни чувствовали неровности, на протяжении всей дистанции был эффект массажа. Ноги пульсировали даже после того, как я остановилась», — рассказала Светлана, добавив, что в статьях о беге в носках она прочитала о его оздоровительных свойствах.

Полумарафон занял 2,5 часа. «Ноги начинают подмерзать, только когда остановишься», — сказала она.

Светлана планирует еще несколько раз повторить свой забег в носках.