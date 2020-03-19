В Якутии спорт уходит на карантин
Согласно приказу министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентия Григорьева от 18 марта 2020 года № 129-ОД объекты спорта приостанавливают учебно-тренировочные мероприятия и предоставление платных/бесплатных услуг до выхода особого распоряжения.
ПРИКАЗ
о внесении изменений в приказ Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 128-ОД
«О мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 1056 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 128-ОД «О мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 3 в следующей редакции: «ГБПОУ РС(Я) «Республиканское училище (колледж) Олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева» (Филиппов А.А.)., ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа–интернат олимпийского резерва им. Д.П.Коркина» (Гуляев Н.Н.) объявить каникулы с 18 марта 2020 года по 27 марта 2020 года с последующим переводом обучающихся на дистанционные образовательные технологии (при наличии возможности) или индивидуальные программы обучения».
1.2. Пункт 2 дополнить пунктами следующего содержания:
«2.5. Обеспечить контроль выезд учеников проживающих в интернатах учреждений до мест проживания»;
«2.6. Приостановить в объектах спорта учебно-тренировочные мероприятия и предоставление платных/бесплатных услуг населению до особого распоряжения».
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого заместителя министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Чердонова С.С.
Объекты в г. Якутске:
1. СК «Модун» (ГБУ РС(Я) «РЦНВС им.В.Манчаары»);
2. ФМ «Дохсун» (ГБУ РС(Я) «РЦПСР»);
3. ПВ «Чолбон» (ГБУ РС(Я) «РССШ по плаванию»);
4. ЛД «Эллэй Боотур» (ГБУ РС(Я) «РССШ по зимним видам спорта»);
5. ДС «50 лет Победы» (ГБУ РС(Я) «УФКиМС»);
6. ЦСП «Триумф» (ГБУ РС(Я) «РЦСПСК РС(Я)»);
7. ПВ «Самородок» (ГБУ РС(Я) «РЦАФКиС»);
8. ГБПОУ РС(Я) «РУ(К)ОР им.Р.М.Дмитриева»;
9. Стадион «Туймаада» им. Н.Н.Тарского
10. Республиканский шахматно-шашечный центр
11. ГКУ РС (Я) «Централизованная бухгалтерия МФКИС».
Объекты в муниципальных районах:
1. ГБУ ДО РС(Я) РСДЮСШОР по лыжному спорту г. Алдан
2. ГБУ РС (Я) «РЦСП» с. Чурапча
3. ГБУ РС(Я) «РССШОР в с. Борогонцы»
4. ГБУ РС (Я) «РССШОР в г. Покровск»
5. ГБУ ДО РС(Я) РСДЮСШ в г. Якутске
6. ГБУ «РССШ по футболу» г. Нерюнгри
7. ГБУ ДО РС (Я) «РССШ» с.Намцы
8. ГБУ РС (Я) «РССШОР в с.Бердигестях»
9. ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШ в г.Нюрба»
10. ГБУ РС (Я) «ЦСП» г. Алдан
11. ГБУ «РССШОР им. А.И. Иванова» с. Сунтар.
12. ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина» с. Чурапча.
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