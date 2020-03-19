В Якутии спорт уходит на карантин

Согласно приказу министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентия Григорьева от 18 марта 2020 года № 129-ОД объекты спорта приостанавливают учебно-тренировочные мероприятия и предоставление платных/бесплатных услуг до выхода особого распоряжения.

ПРИКАЗ

о внесении изменений в приказ Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 128-ОД

«О мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 1056 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 128-ОД «О мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 в следующей редакции: «ГБПОУ РС(Я) «Республиканское училище (колледж) Олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева» (Филиппов А.А.)., ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа–интернат олимпийского резерва им. Д.П.Коркина» (Гуляев Н.Н.) объявить каникулы с 18 марта 2020 года по 27 марта 2020 года с последующим переводом обучающихся на дистанционные образовательные технологии (при наличии возможности) или индивидуальные программы обучения».

1.2. Пункт 2 дополнить пунктами следующего содержания:

«2.5. Обеспечить контроль выезд учеников проживающих в интернатах учреждений до мест проживания»;

«2.6. Приостановить в объектах спорта учебно-тренировочные мероприятия и предоставление платных/бесплатных услуг населению до особого распоряжения».

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого заместителя министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Чердонова С.С.

Объекты в г. Якутске:

1. СК «Модун» (ГБУ РС(Я) «РЦНВС им.В.Манчаары»);

2. ФМ «Дохсун» (ГБУ РС(Я) «РЦПСР»);

3. ПВ «Чолбон» (ГБУ РС(Я) «РССШ по плаванию»);

4. ЛД «Эллэй Боотур» (ГБУ РС(Я) «РССШ по зимним видам спорта»);

5. ДС «50 лет Победы» (ГБУ РС(Я) «УФКиМС»);

6. ЦСП «Триумф» (ГБУ РС(Я) «РЦСПСК РС(Я)»);

7. ПВ «Самородок» (ГБУ РС(Я) «РЦАФКиС»);

8. ГБПОУ РС(Я) «РУ(К)ОР им.Р.М.Дмитриева»;

9. Стадион «Туймаада» им. Н.Н.Тарского

10. Республиканский шахматно-шашечный центр

11. ГКУ РС (Я) «Централизованная бухгалтерия МФКИС».

Объекты в муниципальных районах:

1. ГБУ ДО РС(Я) РСДЮСШОР по лыжному спорту г. Алдан

2. ГБУ РС (Я) «РЦСП» с. Чурапча

3. ГБУ РС(Я) «РССШОР в с. Борогонцы»

4. ГБУ РС (Я) «РССШОР в г. Покровск»

5. ГБУ ДО РС(Я) РСДЮСШ в г. Якутске

6. ГБУ «РССШ по футболу» г. Нерюнгри

7. ГБУ ДО РС (Я) «РССШ» с.Намцы

8. ГБУ РС (Я) «РССШОР в с.Бердигестях»

9. ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШ в г.Нюрба»

10. ГБУ РС (Я) «ЦСП» г. Алдан

11. ГБУ «РССШОР им. А.И. Иванова» с. Сунтар.

12. ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина» с. Чурапча.