В Якутии спасли охотника

19 мая в Нюрбинский ПСО ГБУ «Служба спасения РС(Я)» обратилась женщина с заявлением об оказании помощи в эвакуации больного отца 1952 г.р. с таежной местности «Мэнэдьэк», куда он поехал на охоту с друзьями.

Ввиду угрозы жизни человеку из Нюрбы был поднят вертолет авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями и медицинскими работниками Центра медицины катастроф. Экипаж вертолета посадил воздушное судно недалеко от места охоты, после оказания первой помощи, больного мужчину эвакуировали в г. Нюрба.