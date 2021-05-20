20.05.2021
11:59
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Происшествия

В Якутии спасли охотника

19 мая в Нюрбинский ПСО ГБУ «Служба спасения РС(Я)» обратилась женщина с заявлением об оказании помощи в эвакуации больного отца 1952 г.р. с таежной местности «Мэнэдьэк», куда он поехал на охоту с друзьями.

Ввиду угрозы жизни человеку из Нюрбы был поднят вертолет авиакомпании «Полярные авиалинии» со  спасателями и медицинскими работниками Центра медицины катастроф.  Экипаж вертолета посадил воздушное судно недалеко от места охоты, после оказания первой помощи, больного мужчину эвакуировали в  г. Нюрба.

Фото: Отдел профилактики ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)».
Источник: Отдел профилактики ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)».
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