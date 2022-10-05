В Якутии спасли краснокнижную птицу

При помощи территориального подразделения Минэкологии – Нюрбинского комитета госэконадзора – птица передана в зоопарк «Орто дойду».

В начале октября Александр ВАСИЛЬЕВ заметил одинокого лебедя в местности «Маар куол» на территории Кангаласского наслега в Нюрбинском районе Якутии. На момент обнаружения птица находилась в ослабленном состоянии, исхудала, у нее было повреждено правое крыло. Опасаясь за ее дальнейшую судьбу, Васильев поймал ее и отнес в свой дом в селе Ынахсыт, после чего проинформировал Нюрбинский комитет Минэкологии РС(Я).

Нюрбинский комитет государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я) принял решение об отправке птицы в Якутск для оказания медицинской помощи и решения вопроса о размещении. 5 октября птицу уже передали работникам республиканского зоопарка «Орто-Дойду». Там лебедь уже будет в безопасности со своими сородичами.

Александр Васильев является тренером МБУ ДО «ДЮСШ» МР «Нюрбинский район». Спасенная птица – предположительно лебедь-кликун, занесенный в Красную книгу РФ. Благодаря Александру краснокнижное животное нашло себе новый дом!