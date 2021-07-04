В Якутии спасли двухлетнего пленника

В оперативно-дежурную службу ГПС РС(Я) по МО «Мегино-Кангаласский район 2 июля в 22 часа 48 минут поступило телефонное сообщение о том, что на одной из улиц села Майя в салоне транспортного средства находится взаперти маленький ребенок.

На спасение несчастного малыша выехали 4 сотрудника пожарной части ПЧ-2 по охране с. Майя. По прибытии выяснилось, что ребенок 2019 г. был оставлен без присмотра в салоне автомобиля «Toyota Wish» и заблокировал двери. Огнеборцы с помощью специальных инструментов открыли транспортное средство, уже через 5 минут ребенок был освобожден. Трагедии удалось избежать.