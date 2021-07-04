04.07.2021
15:37
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Происшествия
В Якутии спасли двухлетнего пленника
В оперативно-дежурную службу ГПС РС(Я) по МО «Мегино-Кангаласский район 2 июля в 22 часа 48 минут поступило телефонное сообщение о том, что на одной из улиц села Майя в салоне транспортного средства находится взаперти маленький ребенок.
На спасение несчастного малыша выехали 4 сотрудника пожарной части ПЧ-2 по охране с. Майя. По прибытии выяснилось, что ребенок 2019 г. был оставлен без присмотра в салоне автомобиля «Toyota Wish» и заблокировал двери. Огнеборцы с помощью специальных инструментов открыли транспортное средство, уже через 5 минут ребенок был освобожден. Трагедии удалось избежать.
Фото: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
Источник: Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
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