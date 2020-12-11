В Якутии спасли четверых замерзавших

Сегодня, в 00.50 в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) по системе 112 поступила информация от гражданина К., о том, что у него в 7 км от п. Якокут Алданского района сломался автомобиль Тойота-Спринтер. В салоне находятся еще 3 человека, замерзают.

К месту происшествия незамедлительно была направлена оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона в составе 2 человек и 1 единицы техники. Неисправный автомобиль был обнаружен на дороге муниципального значения Якокут – Алдан в 7 км от населенного пункта.

Пассажиры и водитель находились на улице, обогреваясь сжиганием запасного колеса данного автомобиля. В 2 часа ночи четыре человека были благополучно доставлены в Алдан.