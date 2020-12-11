В Якутии спасли четверых замерзавших
Сегодня, в 00.50 в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) по системе 112 поступила информация от гражданина К., о том, что у него в 7 км от п. Якокут Алданского района сломался автомобиль Тойота-Спринтер. В салоне находятся еще 3 человека, замерзают.
К месту происшествия незамедлительно была направлена оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона в составе 2 человек и 1 единицы техники. Неисправный автомобиль был обнаружен на дороге муниципального значения Якокут – Алдан в 7 км от населенного пункта.
Пассажиры и водитель находились на улице, обогреваясь сжиганием запасного колеса данного автомобиля. В 2 часа ночи четыре человека были благополучно доставлены в Алдан.
— Перед поездкой в дальний путь следует проверить техническое состояние транспортного средства. Также в дорогу рекомендуется взять с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта и теплую одежду, чтобы иметь возможность какое-то время находиться вне салона транспортного средства. Всегда надо помнить, что на случай происшествий есть единый телефон экстренных служб 112, звонки на который можно осуществлять даже при отсутствии в телефоне сим-карты, в случае отсутствия сети и при отрицательном балансе, — рассказал Григорий Колданов – начальник Алданского пожарно-спасательного гарнизона.
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