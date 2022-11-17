17.11.2022
18:45
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Происшествия
В Якутии спасены 5 потерявшихся рыбаков
Днем 16 ноября в Нюрбинский поисково-спасательный отряд ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о том, в 100 км. от с. Чукар на автомашинах УАЗ и ВАЗ 2121 застряли 5 рыбакаков, самостоятельно добраться до с. Чукар не могут, на связь не выходят.
Силами спасателей совместно с сотрудником полиции проведены поиски потерявшихся рыбаков. В результате поисков, потерявшиеся рыбаки были обнаружены в 97 км. от с. Чукар. Состояние здоровья удовлетворительное. Спасенных мужчин доставили в г. Нюрба
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Службы спасения Якутии
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