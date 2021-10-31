В Якутии спасена первая жертва льдов

30 октября на пульт связи МПЧ-3 по охране с. Мындагай ОГПС РС (Я) № 38 по МО «Чурапчинский улус (район)» поступило сообщение о том, что в реке Амга у села Мындагай при заборе воды в реку провалилась автомашина.

Сразу после сообщения на место происшествия выехали огнеборцы МПЧ-3 по охране с. Мындагай в количестве 1 единицы техники и 2 человек личного состава. По прибытию на место происшествия огнеборцы при помощи лебедки и троса успешно вытащили автомашину из ледяного плена.