В Якутии спасатели нашли утонувшего юношу

Наступило лето, жара гонит людей к водоемам и у водолазного подразделения Службы спасения Якутии прибавилось работы.

Так 3 июля на пульт оперативного дежурного поступило сообщение что на реке Лена в п. Селиваново пригороде г. Олекминска пропал при купании пропал без вести молодой человек. 4 июля из г. Якутска в Олекминск была направлена водолазная станция с опытными спасателями водолазами Белиным Алексеем (старший группы), Жеравиным Евгением и Соломахиным Станиславом. По прибытию на место изучив все обстоятельства, пообщавшись со свидетелями, спасатели приступили к поисковым работам.5 июля в 16.00 тело утонувшего молодого человека было обнаружено недалеко от берега и поднято на поверхность.

Спасатели обращаются к жителям и гостям Республики, будьте внимательны при выборе места купания, пользуйтесь только разрешенными пляжами.