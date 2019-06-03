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В Якутии спасатели нашли мужчину, который неделю провел в тайге

31 мая в Службу спасения РС(Я) сообщили о без вести пропавшем мужчине 1981 г.р., который отправился по зимнику из п. Оленек в г. Ленск на автомашине «Краз» и перестал выходить на связь.

24 мая потерпевший вышел на связь со своим знакомым и сообщил ему, что в районе пикета «Силигир» Оленекского района на ручье у него застряла машина, проезжавшие мимо водители помогли вытащить его автомашину на сухое место и мужчина остался ремонтировать «Краз». После чего связь с ним не поддерживалась.

29 мая командир пролетавшего мимо вертолета, сообщил, что в местности речки Орто-Силигир в 60-то км. от г. Удачный обнаружил автомобиль «Краз» в воде. Дверь кабины была открыта и водителя в нем не было. 

После сообщения о пропаже 1 июня спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии в составе 3 человек и 2 сотрудников МЧС России вылетели на поиски потерпевшего. Спасатели осмотрели автозимник Оленек, следов человека обнаружено не было. Во время облета вокруг места дислокации автомашины «Краз», один из спасателей заметил человека недалеко от машины и попросил пилота посадить вертолет. Оказалось, что мужчина обследовав ближайшую территорию в местности сломанной машины, обнаружил в метрах 100 заброшенное зимовье, соорудил в нем ночлег и во время пролетавшего вертолета 24 мая он в нем спал.

На момент обнаружения состояние потерпевшего было удовлетворительное. Спасатели эвакуировали потерпевшего в г. Удачный и передали сотрудникам скорой помощи.

Источник:  Специалист по связям с общественностью ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Мария Самсонова
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