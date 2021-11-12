В Якутии спасатели ищут пропавших мужчин

5 ноября в ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» от участкового уполномоченного МВД п. Усть-Куйга поступило сообщение о том, что 30 октября двое мужчин 1984 и 1967 годов рождения выехали на снегоходе Буран из п. Усть-Куйга в вверх по реке Яна в сторону участка Кючюс и не вернулись. Своими силами были организованны поиски потерявшихся. На 371 км реки Яна были обнаружены следы провала снегохода под лед, следов людей около места провала не обнаружено. Сделав лунку, на дне, на глубине 1,5 метров, обнаружен снегоход Буран и нарты. Тела мужчин не обнаружены.

В целях поиска пропавших людей в Усть-Янском улусе к месту происшествия направлены спасатели Службы спасения Якутии. На месте провала снегохода Буран на р.Яна в 22 км от п. Усть-Куйга организованы поисковые мероприятия.

Согласно «Межотраслевым правилам по охране труда при проведении водолазных работ» во время образования ледяного покрова и на неокрепшем льду при скорости течения более 1 метра в секунду спуски под воду запрещены. Существующие в ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» приборы поиска под водой в условиях минусовых температур и высокой скорости течения воды эксплуатировать по техническим условиям невозможно.

Проводятся работы по устройству майны, определению течения реки и запуску подводной камеры по течению.

11 ноября при обследовании дна в 5 метрах ниже по течению реки от места провала, подо льдом был обнаружены рюкзак одного из пропавших и сапоги. Работы по обследованию дна продолжаются.

В поиске всего участвуют 18 человек, из них: 3 спасателя Службы спасения Якутии, 1 сотрудник ГИМС МЧС России.