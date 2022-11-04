04.11.2022
21:37
78

Происшествия

В Якутии спасатель случайно оказался рядом и спас четверых на пожаре

Глава города Нерюнгри Илья Гудошник посетил городскую пожарную часть № 1, где вручил памятный подарок сотруднику МЧС Александру Кодашу за мужество, проявленное при спасении людей на пожаре.

Кодаш Александр Александрович — старший сержант внутренней службы, командир отделения пожарно-спасательной части по охране города Нерюнгри. Во время недавнего пожара в квартире пятиэтажного дома напротив СОШ № 1 сотрудник МЧС случайно оказался рядом с местом происшествия. Используя профессиональные навыки, старший сержант Кодаш спас троих взрослых и ребёнка из горящей квартиры. Благодаря его решительным действиям, происшествие обошлось без человеческих жертв.

Вручая памятный подарок, Илья Гудошник поблагодарил сотрудника МЧС за смелость и мужество, верность служебному долгу.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Нерюнгринской городской администрации

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх