В Якутии создаются условия для перехода региона на низкоуглеродную экономику

Для этого будет организована сеть карбоновых полигонов и карбоновых ферм. Она поможет проводить мониторинг парниковых газов, которые влияют на изменение климата. То, чему территория Якутии подвержена как самый крупный регион на вечной мерзлоте.

Работу в этом направлении анонсировал в декабре прошлого года глава республики Айсен Николаев. В своём Послании Госсобранию (Ил Тумэн) РС (Я) он подчеркнул, карбоновые полигоны — проект с долгосрочным эффектом, направленный на то, чтобы предотвратить ущерб от массивных лесных пожаров и вредных выбросов.

На территории республики уже создана и функционирует уникальная мега-установка SakhaFluxNet на базе Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, которая включает четыре оснащенные экспериментальные научные станции. Они охватывают все наиболее важные биоклиматические зоны России — тундровую, лесотундровую и лесную. Исследования на станциях ведутся круглогодично.

Информацию на станциях получают на основе космических, геологических, физико-технических, биологических параметров. Установлены приборы для изучения потоков тепла, энергии и воды в экосистемах, приборы для изучения углекислотного баланса экосистем, метеорологические и климатологические приборы.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Якутии, регион подаст предложения в Экспертный центр по научно-методическому сопровождению создания и функционирования карбоновых полигонов на территории России, который работает при Министерстве науки и высшего образования РФ.