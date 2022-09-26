26.09.2022
11:03
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Общество

В Якутии создан штаб для возвращения ошибочно мобилизованных

Штаб будет действовать до конца СВО.

Депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии и Комитет солдатских матерей Якутии создали единый штаб, где будут принимать обращения от населения о частичной мобилизации с нарушениями.

Как сообщает народный депутат, руководитель Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Якутии Елена Голомарева, штаб будет действовать до конца спецоперации на Украине.

«Члены штаба будут регулировать поступившие вопросы и ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику не соответствующих критериям указа президента страны о частичной мобилизации», — отметила народный депутат.

Первый борт с не подошедшими по критериям частичной мобилизации вылетел в Якутию. Продолжается работа по уточнению списков.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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