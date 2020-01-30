В Якутии создан серьезный барьер коронавирусу

Одним из первых на «прямой линии» с главой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ, прошедшем на ГТРК «Саха» в среду вечером, ожидаемо был задан вопрос о ситуации с коронавирусом.

«Мы реализуем ряд оперативных мероприятий, — ответил Айсен Сергеевич. – С понедельника аэропорт Якутска работает в усиленном режиме – организована двойная система контроля – пассажиров осматривают в салоне самолета и на выходе с международных рейсов и ряда рейсов, которые прибывают к нам из городов Дальнего Востока и Сибири».

Несмотря на то, что процедура вызывает некоторые неудобства для пассажиров, люди относятся с пониманием, так как цена ошибки велика. Как сообщил Айсен Сергеевич, осмотру также подвергаются и пассажиры, прибывающие по железной дороге.

В Якутии создан серьезный барьер опасному вирусу

«Мы находимся на постоянной связи с дальневосточными регионами, со всеми республиканскими службами, — сказал Айсен Николаев. — Вот буквально перед эфиром Маргарита Егоровна ИГНАТЬЕВА, руководитель Роспотребнадзора доложила об оперативной ситуации. Сегодня ожидается рейс из Благовещенска, на котором должны прибыть 42 наших туриста из Саньи. Их также обязательно осмотрят».

Также по словам Айсена Сергеевича, проведены учения в поликлинике №1 г.Якутска, которые показали, что медики готовы оперативно и правильно среагировать при подозрении на обнаружение коронавирусного заболевания.