В Якутии создан новый Оперштаб

Вопросы строительства многоквартирных домов по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» и создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях на территории города Якутска рассмотрены на первом заседании оперативного штаба республики по строительству объектов, проведённом главой Якутии Айсеном Николаевым.

Глава региона сегодня подписал распоряжение о создании республиканского оперативного штаба по строительству объектов.

Оперштаб создан для контроля за ходом строительства объектов, которые финансируются из республиканского и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников. По словам Ил Дархана, проблемы, которые появляются при возведении объектов, связаны с отсутствием скоординированной работы между органами власти различного уровня (федеральными, региональными и муниципальными), застройщиками, подрядчиками, появлением барьеров в виде излишних согласований.

«В республике строятся крупнейшие объекты, и не только социальные, но и объекты транспортной инфраструктуры. В ближайшие годы темпы строительства будут только возрастать. Контроль за ними должен быть усилен и должен быть постоянным», – выразил уверенность глава.

Новый оперштаб будет обсуждать проблемные вопросы строящихся объектов и предлагать пути их решения. В сегодняшнюю повестку вошли вопросы строительства многоквартирных домов и школ на территории города Якутска.

С информацией о ходе строительства 11-и многоквартирных домов, возводимых на улицах Билибина, Чернышевского, Свердлова, микрорайонах Птицефабрика и Звёздный в Якутске по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», выступил генеральный директор Дирекции жилищного строительства республики Игорь Ткаченко.

Объекты имеют разную степень готовности, но почти по каждому есть проблемы, которые требуют скорейшего решения. Так, даже по жилому дому в микрорайоне «Птицефабрика», который строится с опережением графика и имеет 90% готовности, не начались работы по техприсоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций. В ходе обсуждения глава дал поручение Министерству ЖХХ и энергетики республики решить проблему с техприсоединением по постоянной основе в кратчайшие сроки, а присутствующие на заседании оперштаба генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов и заместитель генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик взяли техприсоединение объектов на личный контроль.

Приняты решения по другим проблемным вопросам рассмотренных объектов, в том числе по подключению к ресурсоснабжающим сетям АО «Теплоэнергия», увеличению темпов строительства, проведению работ по термостабилизации грунтов основания.

Также оперштабом рассмотрен проект по созданию новых мест в общеобразовательных организациях с участием государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Проект будет реализовываться в три этапа. По первому этапу планируется выкуп трёх объектов образования: пристроев к школам № 5 и № 12 города Якутска и к Хатасской СОШ. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года.

Глава Якутии поручил сформировать перечень объектов образования, которые будут строиться по второму и третьему этапам, с учётом застройки кварталов и потребности в школах в разных микрорайонах города. Также поручено подготовить план мероприятий по передаче земельных участков застройщикам.

Оперштаб будет заседать в еженедельном режиме. На следующем заседании Айсен Николаев анонсировал обсуждение строительства объектов здравоохранения.