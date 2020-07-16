В Якутии создали рабочую группу по реализации поправок к Конституции

Для проведения работы по формированию предложений по внесению изменений в законодательство Республики Саха (Якутия) в связи с принятием поправок в Конституцию Российской Федерации распоряжением главы Республики Саха (Якутия) от 14 июля 2020 года № 239-РГ создана рабочая группа, в состав которой вошли представители от правительства Республики, Государственного Собрания (Ил Тумэн), Федерации профсоюзов РС (Я), Общественной палаты РС (Я), Верховного суда РС (Я), Прокуратуры РС (Я), Совета муниципальных образований РС (Я), общественности и др. Для претворения поправок в жизнь необходима слаженная работа всех ветвей и уровней власти.

В связи с поправками на федеральном уровне планируется принятие порядка 100 федеральных законов. Предстоит масштабная законотворческая работа по изменению регионального законодательства, Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).

16 июля руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров, возглавивший рабочую группу, провел первое заседание, на котором обсуждён план предстоящей работы и определены руководители подгрупп по направлениям.

Деятельность рабочей группы будет направлена по трём основным направлениям совершенствования законодательства республики. Первое, это блок государственного управления, включающий вопросы организации единой публичной власти, государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах – руководитель А.И. Еремеев, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по государственному строительству и законодательству.

Второе направление – это блок, включающий в себя вопросы социальных гарантий, здравоохранения, культуры, поддержки института семьи – руководитель О.В. Балабкина, заместитель Председателя Правительства РС (Я). Третий блок – вопросы образования, науки, развития институтов гражданского общества – руководитель С.В. Местников, и.о. заместителя Председателя Правительства РС (Я).



Ещё одним из направлений работы группы является формирование позиции республики на внесенные изменения в проекты федеральных законов.