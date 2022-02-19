В Якутии создается система заготовки мяса

Аналогично системе заготовки молока в республике будет выстроена система заготовки мяса. Муниципальный район на местах определит заготовительную организацию, которая будет осуществлять закуп мяса у сельхозтоваропроизводителей по цене, не ниже рекомендуемой минимальной заготовительной цены. Закупочную цену будет устанавливать Минсельхоз Якутии. Об этом сообщил вице-премьер Якутии Михаил Никифоров во время прямого эфира на каналах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим» в рамках отчета органов исполнительной власти РС(Я).

В 2022 год на заготовку 815 тонн мяса крупного рогатого скота и 284 тонн мяса лошадей в государственном бюджете республики предусмотрено 74 млн рублей.

Также будут предоставлены гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Конкурсный отбор носит заявительный характер. Кроме того, у крестьянских и фермерских хозяйств есть возможность построить убойные пункты по грантам проекта «Агростартап».

По информации Минсельхоза РС(Я), на заготовку мяса крупного рогатого скота установлен размер нормативов формирования субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления, в размере 70 000 рублей на одну тонну, на заготовку мяса лошадей — в размере 60 000 рублей на одну тонну.