В Якутии создается оперштаб по мониторингу запасов и цен на товары первой необходимости

Под руководством заместителя председателя правительства Якутии Михаила Никифорова создается оперативный штаб по мониторингу запасов и цен на товары первой необходимости на территории республики.

В оперштаб войдут представители министерства предпринимательства, торговли и туризма, министерства сельского хозяйства, министерства транспорта и дорожного хозяйства, министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, министерства промышленности и геологии, министерства по развитию Арктики и делам народов, государственного комитета по ценовой политике, государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), якутского управления федеральной антимонопольной службы и представители бизнес-сообщества.

Оперативный штаб в ежедневном режиме будет проводить мониторинг наличия запасов и цен на товары первой необходимости. Такие же рекомендации о создании аналогичных оперативных штабов будут даны органам местного самоуправления и городских округов.

Исходя из мониторинга ситуации будут приниматься оперативные меры по пополнению запасов и сдерживанию цен