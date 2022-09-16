В Якутии создается новая компьютерная игра от ветеранов индустрии

Компания Rubedo Games из Якутии создает rogue-like игру в сеттинге “темного фэнтези” для ПК. Команда состоит из опытных специалистов, бывших разработчиков игр MYTONA. Релиз игры запланирован на 2023 год, сообщает тгк Технопарк Якутия.

Создание игры было профинансировано Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) в размере 10 млн рублей для сохранения и развития игровой индустрии в РФ. Игрок возьмет под контроль собственного монстра, управляя которым он будет проходить множество уровней, с каждым разом усиливая его. Конструктор позволит комбинировать разные части монстра. Характеристики, способности и внешний вид будут различаться, в зависимости от того, из чего собран монстр. Конечная цель в каждой локации — одержать победу над боссом, который представляется одним из смертных грехов. Больше подробностей об игре разработчики обещают в этом году. Это один из первых проектов фонда, нацеленный на укрепление игровой индустрии как в республике, так и во всей России.