В Якутии создается «Дирекция жилищного строительства»

Во время рабочего визита в Алданский район Айсен Николаев проинспектировал ход реализации второго этапа программы переселения граждан из аварийного жилья. В частности, Глава Якутии совершил объезд по районному центру и провел совещание с участием членов кабмина и представителей муниципального образования.

Первым пунктом объезда стал микрорайон «Солнечный», который будет застраиваться в рамках второго этапа программы переселения. Айсен Николаев ознакомился с концепцией территории комплексной застройки, которая предусматривает строительство 23 многоквартирных жилых домов и развитие социальной инфраструктуры.

Глава Якутии также встретился здесь с жителями аварийных домов и пообщался с гражданами, получившими квартиры в новых домах по программе переселения.

На совещании по реализации второго этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в республике Айсен Николаев привел статистику и обозначил планы на ближайшие годы.

По его словам, по состоянию на 1 января 2019 года количество аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, по всей республике составляет 4273 дома, где проживает 72870 человек. Общая площадь достигает 1 млн 344 тыс кв м, из которых в рамках второго этапа программы планируется ликвидировать 1 млн 142 тыс 585 кв м и обеспечить новым жильем 61090 якутян. На это из федерального бюджета выделяется свыше 60 млрд рублей.

Айсен Николаев подчеркнул, что в Алданском районе предстоит ликвидировать самый большой объем аварийного жилья равный 181 тыс кв м. Объем финансирования здесь составит почти 15 млрд рублей.

Учитывая масштабы программы, отметил руководитель региона, в республике создано государственное казенное учреждение «Дирекция жилищного строительства», которое будет заниматься исключительно вопросами переселения из аварийного жилищного фонда.

Предстоит провести работу по распределению аварийных помещений по способу расселения, учитывая, что многие вместо новых квартир хотят получить компенсацию стоимости аварийного жилья согласно экспертным оценкам. Как известно, сегодня также по программе разрешается покупать жилье на вторичном рынке.

Подводя итоги совещания, Айсен Николаев поручил усилить работу по формированию муниципальных адресных программ, исходя из которых до 1 апреля будет создана общая программа по республике.

Фото АГИП