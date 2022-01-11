В Якутии создадут три новых особо охраняемых природных территории

В Якутии до 2024 года планируют создать три новых особо охраняемых природных территории. По нацпроекту «Экология» планируют основать заповедник «Большое Токко», федеральный заказник «Лаптевоморский» и национальный парк «Момский».

Республика Саха является одним из немногих регионов, где охрана природы возведена в ранг государственной политики. Здесь действует система особо охраняемых природных территорий, которая объединяет 235 ООПТ. Из них 7 имеют федеральное значение, в том числе национальный парк «Ленские столбы», всемирное наследие ЮНЕСКО. 130 объектов признаны ООПТ регионального значения, 98 – местного-муниципального.

«С момента создания системы особо охраняемых природных территорий в Якутии прошло 25 лет. По признанию коллег из других регионов и зарубежных стран, наша республика находится на передовой в сохранении природных ресурсов, обладает высококвалифицированными кадрами заповедного дела и научным потенциалом», — отмечает глава региона Айсен Николаев.

Благодаря национальному проекту «Экология» в Якутии созданы ФГБУ Национальный парк «Ленские столбы», Национальный парк «Кыталык», государственный природный заповедник «Медвежьи острова», государственный природный заказник «Новосибирские острова».

Распоряжением регионального правительства в 2020 году утверждена научно-обоснованная Схема размещения и развития ООПТ 2032 года с перспективой до 2050 года. Она содержит мероприятия по созданию новых федеральных и республиканских ООПТ, а также повышению статусов перспективных ООПТ местного значения.

Особая роль в схеме отведена якутской Арктике, которая является средой обитания редких видов животных и птиц. За последние годы в арктических районах создано 3 ООПТ федерального значения, в том числе национальный парк «Кыталык», государственный природный заказник «Новосибирские острова», заповедник «Медвежьи острова». Также в 2021 году на территории Булунского района основан резерват «Алроса-Rangifer-Чекановский», где концентрируется основное маточное поголовье диких северных оленей лено-оленекской популяции. На данный момент эта популяция остается самой эксплуатируемой, она обеспечивает жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера на территории нескольких улусов Якутии.