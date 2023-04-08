08.04.2023
18:05
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Якутия

В Якутии создадут отделение госфонда РФ по помощи участникам СВО и их семьям

Решением Президента России Владимира Владимировича Путина создан государственный фонд «Защитники Отечества» по помощи ветеранам СВО и семьям погибших военнослужащих. Во всех регионах, в том числе и Якутии, будут сформированы региональные отделения госфонда.

Сегодня вместе с председателем госфонда Анной Евгеньевной Цивилевой провели совещание, на котором обсудили вопросы создания и начала работы регионального фонда, сообщил глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

Фонд позволит выстроить еще более эффективное взаимодействие федеральных и региональных властей, кураторов, волонтеров и безусловно, самих ветеранов СВО. Они смогут получить всю необходимую помощь, начиная с решения бытовых вопросов, заканчивая содействием в трудоустройстве. Мы обеспечим всестороннюю поддержку работе фонда.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
Один комментарий на «В Якутии создадут отделение госфонда РФ по помощи участникам СВО и их семьям»
  1. Типун 08.04.2023 18:10

    Еще одна кормушка. Купят офис, джип, мебеля. И заживут красиво

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