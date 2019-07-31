В Якутии создадут фонд поддержки обманутых дольщиков

В республике создадут фонд на основе софинансирования из федерального бюджета для поддержки граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, сообщает ЯСИА.

«У нас целый ряд новелл на федеральном уровне ожидается. В частности, принято решение о том, что в регионах начнут создавать фонды, которые будут специализироваться на поддержке граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков», — сообщил представителям СМИ премьер-министр Владимир Солодов.

В настоящее время, по решению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, идет подготовка документов для регистрации данного фонда, который будет функционировать по принципу софинансирования из федерального бюджета. Предполагается, что 8% будет выделяться из регионального бюджета и 92% — федерального.

В комментарии ЯСИА глава кабмина уточнил, что объем фонда будет увязан с официальным реестром дольщиков: «Мы будем исходить от того объема, который необходим для решения вопросов по дольщикам, признанным обманутыми в установленном порядке».

Данная некоммерческая организация начнет реально работать со следующего года, поскольку в этом году на поддержку обманутых дольщиков в бюджете республики уже предусмотрены средства в размере 150 млн рублей на решение проблем порядка 100 граждан.

«В этом году мы будем направлять средства по старым механизмам, которые уже отработаны и реализуются не первый год», — добавил он.

Напомним, в Якутии в реестр обманутых дольщиков внесены порядка 500 граждан. За последние годы помощь государства в разных формах получили более 1600 человек, в том числе по передаче проблемных объектов другому застройщику, формированию ЖСК на завершение объекта, социальным выплатам, в частности, пострадавшим от двойных продаж.