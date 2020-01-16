В Якутии создадут Единый региональный центр по финансовой грамотности

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков сообщил, что в целях повышения эффективности работы по повышению финансовой грамотности нафселения в текущем году республика планирует создать Единый региональный центр по финансовой грамотности.

Об этом первый вице-премьер сказал, выступая на экспертной дискуссии «Финансовая грамотность как один из инструментов преодоления бедности социально-уязвимых групп населения» Гайдаровского форума – ежегодной международной научно-практической конференции России в области экономики, которая проходит в Москве.

«Мы приняли решение о централизации работы, которая сегодня у нас проводится различными ведомствами, образовательными учреждениями, кредитными и финансовыми учреждениями путём создания Единого регионального центра по финансовой грамотности в республике», — озвучил Алексей Стручков.

Результаты исследования уровня финансовой грамотности взрослого населения Якутии, проведённого Аналитическим центром НАФИ, относят регион к группе “ниже среднего”. Тем не менее индикаторы, отражающие навыки грамотного финансового поведения (Группа А — «Высокий». РС(Я) — 5,23 балла, РФ — 4,78 балла), финансовых установок на планирование жизни (Группа B — «Выше среднего». РС(Я) — 3,05 балла, РФ — 2,79 баллов), а также другие показатели находятся на достаточно высоком уровне.