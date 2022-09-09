09.09.2022
17:06
183

Мультикультурная Якутия

В Якутии совершенствуют регулирование объектов культурного наследия

Механизмы государственной поддержки, методические подходы к сохранению объектов культурного наследия и сакральных мест обсудили на межрегиональном семинаре-совещании представители органов власти, общественных организаций и народные депутаты Якутии. 

Напомним, в 2019 году глава Якутии Айсен Николаев инициировал проект по сохранению уникальных памятников культурного наследия, который поддержали предприятия, организации, жители сел и городов республики.

«Мы на уровне правительства республики совместно с народными депутатами достаточно сильно продвинулись в работе по охране объектов культурного наследия. Сегодня ведётся работа по их восстановлению, и здесь очень важна позиция руководства республики, вовлечённость общественности. Благодаря этому мы за счет внебюджетных источников, добровольных взносов восстановили значимые объекты культурного наследия и взяли их под охрану», — сказал вице-премьер региона Сергей Местников. 

Своим опытом сохранения и охраны сакральных мест и объектов культурного наследия поделились специалисты из Алтая, Хакасии и Тывы. Ученые республики внесли свои предложения по разработке методических подходов к сохранению объектов.

В настоящее время в республике насчитывается 1873 объекта культурного наследия. К сакральным территориям относят 18 достопримечательных мест.

Фото: Пресс-службы АГиП РС (Я)
Источник: Пресс-служба АГиП РС (Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх