В Якутии совершенствуют регулирование объектов культурного наследия

Механизмы государственной поддержки, методические подходы к сохранению объектов культурного наследия и сакральных мест обсудили на межрегиональном семинаре-совещании представители органов власти, общественных организаций и народные депутаты Якутии.

Напомним, в 2019 году глава Якутии Айсен Николаев инициировал проект по сохранению уникальных памятников культурного наследия, который поддержали предприятия, организации, жители сел и городов республики.

«Мы на уровне правительства республики совместно с народными депутатами достаточно сильно продвинулись в работе по охране объектов культурного наследия. Сегодня ведётся работа по их восстановлению, и здесь очень важна позиция руководства республики, вовлечённость общественности. Благодаря этому мы за счет внебюджетных источников, добровольных взносов восстановили значимые объекты культурного наследия и взяли их под охрану», — сказал вице-премьер региона Сергей Местников.

Своим опытом сохранения и охраны сакральных мест и объектов культурного наследия поделились специалисты из Алтая, Хакасии и Тывы. Ученые республики внесли свои предложения по разработке методических подходов к сохранению объектов.

В настоящее время в республике насчитывается 1873 объекта культурного наследия. К сакральным территориям относят 18 достопримечательных мест.