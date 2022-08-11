В Якутии предложили ввести выплаты на молочные смеси для детей

В Якутии разработают новые механизмы для обеспечения питанием кормящих женщин и детей до трёх лет. Рассматривается введение выплат матерям на самостоятельное приобретение молока и смесей, а также расширение местного производства детского питания. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам посещения пунктов выдачи детского питания в городе Якутске.

«Вчера собрали ВКС по вопросам обеспечения питанием детей до 3 лет и пригласили мам, которые являются непосредственными получателями такой продукции. Участники сообщили о том, что в пунктах выдачи детского питания не всегда есть нужное молоко и смеси. Сегодня проверили пункты в 4-й поликлинике, филиале 1-й поликлиники и на улице Орджоникидзе. Везде продукция была в наличии», – сказал Андрей Тарасенко.

Между тем, вопросы, которые предстоит решить – это обеспечение наличия детского питания в пунктах выдачи и расширение видов продукции.

«Поступило предложение ввести механизм выдачи средств или субсидий напрямую матерям, чтобы они могли приобрести смеси самостоятельно в магазинах. Но этот вопрос необходимо тщательно изучить. Рассматривается также проект организации производства дополнительного объёма детского питания на базе Детского молочного комбината в Якутске. Будем решать, как сделать лучше», – сказал премьер республики.

В Якутии ведётся масштабная работа, направленная на защиту интересов семьи и детей, совершенствуется законодательная база, решаются задачи в рамках Года Матери, объявленного главой республики Айсеном Николаевым.

Напомним, беременные и кормящие женщины могут по медицинским показаниям бесплатно получать питание. Также эта мера действует как поддержка малоимущих семей. Всего в республике детское питание получают свыше 31 000 детей до трёх лет.