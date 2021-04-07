В Якутии совершено жестокое двойное убийство

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя одного из населенных пунктов Амгинского района. Он обвиняется в совершении преступлений предусмотренных п.п. «а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба).

По версии следствия, обвиняемый в ночь с 3 по 4 ноября 2020 года, находясь в гостях в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры, нанес мужчине один удар ножом в область грудной клетки. В результате полученного проникающего ножевого ранения, последний скончался на месте происшествия в короткий промежуток времени. В это время в доме находилась гражданская супруга потерпевшего, которая явилась очевидцем совершенного особо тяжкого преступления, в связи с чем, обвиняемый с целью скрыть совершенное им убийство нанес ей множественные ножевые удары, в результате которых она также скончалась на месте происшествия.

После обвиняемым совершен поджог дома, в котором было совершено двойное убийство.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в Верховный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.