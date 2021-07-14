В Якутии совершено многомиллионное мошенничество

Руководством потребительского общества «Илгэ» в отсутствие согласия пайщиков обществу с ограниченной ответственностью «Земельная служба» передан в порядке взаимозачета участок земли общей площадью более 3,6 тысячи кв. м. Взаимозачет произведен на сумму порядка 197 тысяч рублей при стоимости участка более 1 млн рублей.

Спустя непродолжительное время обществом полученный земельный участок на основании договора купли-продажи реализован за 190 тыс. рублей двум гражданам. При этом фактически земельный участок был передан им бесплатно, договор составлен фиктивно.

Впоследствии гражданами участок продан строительной организации за 4 млн рублей под строительство многоквартирного дома. В настоящее время его кадастровая стоимость превысила 13 млн рублей.

Прокуратура Вилюйского района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По ним возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.