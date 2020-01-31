В Якутии совершен дерзкий налет на вахтовый поселок

В Верхневилюйском районе двое ранее судимых рецидивистов совершили кражу у дорожных рабочих, производивших ремонт ФАД «Вилюй».

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимые воспользовались отсутствием работников дорожной организации, проводивших работы по ремонту ФАД «Вилюй». Найденным металлическим ломом они взломали окна и двери 11 вагончиков, где совершили кражу имущества на общую сумму свыше 198 тысяч рублей.

Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали, выдвигая различные версии своей непричастности к совершенному преступлению, вместе с тем государственным обвинителем суду представлены неопровержимые доказательства их виновности.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, принимая во внимание наличие в действиях подсудимых рецидива преступлений назначил им наказания в виде 3 лет и 2 лет 6 мес. лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.