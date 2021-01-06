06.01.2021
14:27
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Общество

В Якутии сотрудники МЧС пришли в храм со своим уставом

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутск в рамках операции «Новый год», провели ряд профилактических мероприятий на объектах религиозного назначения.  

Мероприятия приурочены к Рождественским праздникам и призваны предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации в храмах и церквях.

В ходе работы инспекторы государственного пожарного надзора провели со священнослужителями и прихожанами противопожарные инструктажи, указали на возможные нарушения правил пожарной безопасности, а также наглядно продемонстрировали, как пользоваться огнетушителем и напомнили о том, что в период нахождения в храмах большого количества людей меры пожарной безопасности должны быть усилены.

 «Подобные мероприятия направлены на повышение уровня знаний в области пожарной безопасности сотрудников религиозных учреждений, и предотвратить нежелательные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — отметила Варламова Анастасия,  старший инженер отдела  надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутск. 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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