В Якутии сотрудники МЧС пришли в храм со своим уставом

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутск в рамках операции «Новый год», провели ряд профилактических мероприятий на объектах религиозного назначения.

Мероприятия приурочены к Рождественским праздникам и призваны предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации в храмах и церквях.

В ходе работы инспекторы государственного пожарного надзора провели со священнослужителями и прихожанами противопожарные инструктажи, указали на возможные нарушения правил пожарной безопасности, а также наглядно продемонстрировали, как пользоваться огнетушителем и напомнили о том, что в период нахождения в храмах большого количества людей меры пожарной безопасности должны быть усилены.