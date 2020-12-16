В Якутии сотрудники ГИМС продавали права?

Алданским районным судом Республики Саха (Якутия) рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудников Алданского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РС (Я)» по факту выдачи ими в период 2017-2018 гг. четырем гражданам удостоверений на право управления маломерными судами без прохождения последними проверки теоретических знаний, практических навыков, дающих право на получение данных документов.

Постановлением суда сотрудники Алданского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РС (Я)» освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа от 25 тысяч до 300 тысяч рублей.

Принимая во внимание решение суда, а также требования п.5 Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС России РФ, в целях защиты прав неопределенного круга лиц на безопасное плавание Якутским транспортным прокурором в суд направлены исковые заявления о признании выданных гражданам удостоверений недействительными.

Суд удовлетворил требования прокурора, признал выданные гражданам удостоверения недействительными. Решения суда вступили в законную силу, вышеуказанные лица лишены права управления маломерными судами.