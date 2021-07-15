15.07.2021
18:51
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Происшествия

В Якутии сотрудника ГИБДД, совершившего преступление, уволили

Сотрудниками собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе проверки был выявлен факт злоупотреблении должностными полномочиями и служебного подлога сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району по факту незаконной выдачи водительского удостоверения местному жителю.

По результатам проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В Якутии на сотрудника ГИБДД завели уголовное дело

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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