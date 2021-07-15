В Якутии сотрудника ГИБДД, совершившего преступление, уволили

Сотрудниками собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе проверки был выявлен факт злоупотреблении должностными полномочиями и служебного подлога сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району по факту незаконной выдачи водительского удостоверения местному жителю.



По результатам проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.