15.07.2021
18:51
233
Происшествия
В Якутии сотрудника ГИБДД, совершившего преступление, уволили
Сотрудниками собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе проверки был выявлен факт злоупотреблении должностными полномочиями и служебного подлога сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району по факту незаконной выдачи водительского удостоверения местному жителю.
По результатам проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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