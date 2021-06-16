В Якутии сотрудницы банка признались в содеянном

Сотрудникам уголовного розыска отделения МВД России по Усть-Майскому району поступила информация о возможном хищении денежных средств в филиале банка, функционирующего в п. Эльдикан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась. Установлено, что двое сотрудниц банка присвоили около 120 000 рублей. Девушки регулярно «забывали» возвращать остатки денежных средств в сейф после рабочего дня. Различные суммы денежных средств, принадлежавших банку, направляли на свои личные счета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Подозреваемые признались в содеянном.