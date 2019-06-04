В Якутии сотрудницы банка обчистили счета 23 клиентов

Службой безопасности одного из коммерческих банков были зафиксированы несанкционированные списания денежных средств, принадлежащих жителям разных регионов России. Выяснилось, что ряд операций по переводу денежных средств производился в одном из якутских филиалов банка.

Всего со счетов 23 граждан было похищено около 1 400 000 рублей. В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлена причастность к совершению данного деяния двух сотрудниц банка – клиентских менеджеров операционного офиса.

Выяснилось, что одна из подозреваемых предоставляла другой сим-карты, оформленные на ее родственников. Вторая, используя специальное программное обеспечение, привязывала предоставленные абонентские номера к данным 23 клиентов, которые продолжительное время не использовали свои счета. Затем через мобильное приложение переводила похищенные денежные средства на подконтрольные другой подозреваемой счета.

Девушки дали признательные показания. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации».