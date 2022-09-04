04.09.2022
11:04
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Природа

В Якутии состоялся парад северных сияний

Прошедшая ночь в Якутии стала богатой на северное сияние. Оно охватило центральные районы Якутии и было отмечено в Верхоянском районе. Кроме этого, такое же явление было в Санкт-Петербурге.

Северное сияние на переправе Якутск — Нижний Бестях 🌟
Фото: solovevalerie
Верхоянский улус
Возле Якутска
Сатагайский наслег, Амгинский улус
село Тумул в Усть Алданском улусе
село Маягас Усть-Алданского улуса
Васильевский остров Санкт-Петербург
Фото: t.me/astrophotoboloto
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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