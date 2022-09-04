04.09.2022
11:04
436
Природа
В Якутии состоялся парад северных сияний
Прошедшая ночь в Якутии стала богатой на северное сияние. Оно охватило центральные районы Якутии и было отмечено в Верхоянском районе. Кроме этого, такое же явление было в Санкт-Петербурге.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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