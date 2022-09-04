В Якутии состоялся парад северных сияний

Прошедшая ночь в Якутии стала богатой на северное сияние. Оно охватило центральные районы Якутии и было отмечено в Верхоянском районе. Кроме этого, такое же явление было в Санкт-Петербурге. Северное сияние на переправе Якутск — Нижний Бестях 🌟

Фото: solovevalerie Верхоянский улус Возле Якутска Сатагайский наслег, Амгинский улус село Тумул в Усть Алданском улусе село Маягас Усть-Алданского улуса Васильевский остров Санкт-Петербург

Фото: t.me/astrophotoboloto

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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