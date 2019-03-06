В Якутии состоялся Форум мужчин-педагогов

В рамках Форума прошел конкурс «Я — педагог». Победителем стал воспитатель из Сунтарского района Геннадий Иванов.

25 февраля в Амгинском районе начал свою работу республиканский Форум мужчин-педагогов. Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II и кафедра дошкольного образования ежегодно проводят этот чудесный праздник педагогического мастерства. Старт мероприятию был дан в 2012 году.

Форум имеет свою историю, свой гимн, флаг, объединивший между собой 110 удивительных мужчин-педагогов ДОУ со всей нашей республики.

Все мероприятия Форума прошли с 25 по 27 февраля в селе Амга. Общее количество участников – 26 педагогов, восемь из них рискнули принять участие и показать свои таланты в конкурсе «Я – педагог». Участие в конкурсе является огромным испытанием для самих педагогов и, конечно же, для коллектива детского сада «Хатынчаана», который организовал теплый прием, дружескую поддержку каждому из участников в светлом красивом, просторном здании детского сада.

25 февраля после официального открытия был обряд очищения в «Айыы дьиэтэ». Педагогическое сообщество Форума участвовало в спортивном десанте «Педагоги- мужчины – за ЗОЖ!», в интересной экскурсии по спортивным объектам, а также в спортивных соревнованиях с командой родительской общественности села. К огромной радости, форумчане одержали победу!

26 февраля, в основной день конкурса «Я – педагог» все восемь участников показали мастер-классы, презентации опыта работы, НОД с детьми.

Вот их имена:

1. Инструктор ФК МБДОУ ЦРР «Кэскил» Чурапчинского улуса Копылов М.С.;

2. Инструктор ФК д/с «Журавлик» г. Якутска Евдокимов М.Е.;

3. Педагог допобразования МБДОУ № 26 г. Якутска Унаров А.В.;

4.Инструктор ФК МБДОУ № 104 «Ладушка» г. Якутска Третьяков П.П.;

5. Инструктор ФК МБДОУ «Солнышко» Амгинского улуса Дивдевилов Е. Е.;

6. Воспитатель МБДОУ № 3 «Чебурашка» с. Сунтар Иванов Г.В.;

7. Музрук МБДОУ ЦРР «Сардаана» Мегино-Кангаласского улуса Попов С.И.;

8. Инструктор ФК д/с № 12 «Мичил» Намского улуса Семенов С.С

Как и в любом другом конкурсе, кульминацией стало выявление и награждение победителя конкурса «Я — педагог». Им стал воспитатель МБДОУ № 3 «Чебурашка» с. Сунтар Геннадий Владимирович Иванов, энергичный, креативный молодой человек, у которого есть на все случаи жизни своя педагогическая технология. Настоящий «усатый нянь»!

С одной стороны, конкурс — это возможность заявить о себе, показать свои достижения, интересные находки, перенять опыт других. С другой — огромное нервное напряжение. Участникам нужно было продумать каждое слово, жест, мимику, уметь подать себя, продумать каждую мелочь при демонстрации своих умений. Очень важны в эти моменты любая помощь и внимание при подготовке конкурсных испытаний! Большое спасибо хочется сказать дружному коллективу детского сада «Хатынчаана» за идеи, за поддержку, УО Амгинского улуса, лично начальнику Ю. Е.Шишигину, Давыдовой Э. В, за помощь и сопровождение на всех этапах конкурса и, конечно же, главным героям действа – детям детского сада.

Торжественное награждение победителя и номинантов прошло в СДК с.Бетюнь Амгинского улуса, где силами мужского педагогического сообщества был проведен благотворительный концерт. После концерта всех ждал вечер общения с коллективом МБДОУ ЦРР «Мичээр» на «Педагогическом вернисаже».

Каждый конкурсант удостоился номинации. Номинация «Лучший мастер-класс» вручена Попову С.И., Мегино-Кангаласский улус, а «Лидер дошкольного образования» — Третьякову П.П. г. Якутск. Номинации «Открытие года» был удостоен Семенов С.С., Намский улус, а номинация «Новизна методических идей» досталась Копылову М.С., Чурапчинский улус. Номинация «Мой педагогический опыт» вручена Евдокимову М.Е. г.Якутск, «Профессионал своего дела» — Унарову А.В., г.Якутск. Номинацию «Надежда Якутии» получил Дивдевилов Е.Е., Амгинский улус.

27 февраля с самого утра мужчин-педагогов ждал трудовой десант «Мужское плечо — детскому саду», а также круглый стол «Актуальные проблемы и тенденции развития дошкольного образования».