В Якутии состоялся форум корпоративной социальной ответственности

В Якутске 23-24 июня состоялся республиканский форум корпоративной социальной ответственности «Партнерство в целях устойчивого развития территорий», сообщает тгк FondYakutia.

В республике впервые в таком масштабе представители власти, бизнеса и общества собрались на одной площадке для обсуждения актуальных вопросов, решение которых на благо республики невозможно без взаимодействия. В работе форума приняли участие такие ведущие компании, как АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Алмазы Анабара», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и дочернее предприятие ПАО НК «РОСНЕФТЬ» — ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», АО «Полиметалл Управляющая компания» и АО «РНГ», ПАО «ЯТЭК» и другие социально ориентированные предприятия.

Участников пленарной сессии поздравил первый заместитель председателя правительства РС(Я) Кирилл Бычков. Он вручил представителям компании благодарственные письма и юбилейный знак «100 лет Якутской АССР». Первый вице-премьер подчеркнул значимость проведения данного форума в такое динамично развивающееся время. «Все что сегодня обсуждается, будет направлено на выработку новых решений с учетом динамично меняющегося мира. Мы должны создавать для наших будущих поколений развивающую среду, и очень важно, что компании это понимают и поддерживают. От того, как мы сегодня будем вкладываться в их образование, здоровье, общее развитие, зависит то, какой будет наша республика уже через пару лет. Ведь именно в них заключается основа экономики будущего», — подчеркнул Кирилл Бычков.

В работе форума в качестве спикеров и модераторов приняли участие ведущие эксперты из федеральных некоммерческих организаций, фондов. В том числе, директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова. «Я вижу, что у вас в Якутии это взаимодействие налажено, компании активно работают в социальном, некоммерческом секторе, а граждане, общественники вовлекаются, реализовывают полезные проекты. Это задает хороший пример и является большим толчком для развития региона», — сказала она.

«Полиметалл» вкладывает много сил для того, чтобы сделать бизнес более ответственным. С этой целью мы придерживаемся долгосрочной стратегии активного вовлечения якутян в живой конструктивный диалог. Это позволяет своевременно реагировать на изменения, корректировать инвестиции и реализовывать проекты, которые максимально актуальны для жителей районов присутствия. Кроме регулярного рабочего общения ежегодно проводим отчетные встречи с населением, опросы общественного мнения. Мы стремимся к тому, чтобы такие процессы носили характер диалога, отличались оперативной обратной связью, и очень важно равное участие в этом не только предприятий и местных сообществ, но также и органов власти, СМИ. Это дает стимул развитию региона», — отметила в своем выступлении заместитель директора по персоналу и социальным вопросам Якутского филиала «Полиметалла» Наталья Чепурнова.

Организаторы Форума – Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив РС(Я), Целевой фонд будущих поколений РС(Я), АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Окружная администрация ГО «Город Якутск» и Фонд «Семья для ребенка».

«Цель нашего Форума определить каким образом мы представители власти общества и бизнеса можем создать единую систему устойчивого развития территорий, местных сообществ в целях повышения качества жизни или как сейчас говорят индекса счастья жителей республики, страны в целом. Как достигнуть ЦУР в новых реалиях мы пригласили поделиться компании «Норникель», «Селигдар», «Металлинвест», «Fesco», ассоциацию «Форум доноров» и экспертов ведущих ресурсных центров из Архангельска, Владивостока и Новосибирска», — сказала гендиректор ЕРЦ Ольга Вешникова.

Руководитель Целевого фонда будущих поколений Владимир Егоров представил на пленарной сессии деятельность фонда за последние годы, итоги эффективного сотрудничества с компаниями. «Для того, чтобы развивать нашу большую республику и страну, недостаточно отдельных усилий. Как сегодня правильно отмечено: один плюс один плюс один – не три, а одиннадцать, поэтому форум посвящен, прежде всего, консолидации. Наш фонд как раз-таки этим и занимается — усиливают синергетический эффект взаимодействия бизнеса, государства и общества. Мы активно обсуждаем и проблемы, а, как известно, сейчас остро стоит потребность в квалифицированных кадрах. Поэтому считаю важным совместно разработать соответствующую программу по развитию талантов детей, чтобы каждый житель республики был востребован в тех или иных отраслях экономики. Именно такую задачу ставит перед регионом Глава Якутии Айсен Николаев», — подчеркнул Владимир Егоров.

Основным партнером Целевого фонда будущих поколений является АК «АЛРОСА» (ПАО). Как отметил заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» Алексей Дьячковский, только в текущем году на социальные расходы компания направит более 7 млрд рублей, не считая расходов на дополнительное пенсионное обеспечение, а также ряд компенсационных выплат.

«Для нас следование принципам устойчивого развития всегда было крайне важно. Это развитие человеческого капитала, забота об экологии, обеспечение промышленной безопасности, развитие территорий и поддержание высоких стандартов корпоративного управления. Именно на этих принципах мы строим свою деятельность. Если на первом форуме партнерства были только два предприятия, то сегодня собрались почти все ведущие компании, и для нас очень важно увидеть, как они ведут свою социальную политику. В этой части мы в тесной связке работаем с Целевым фондом будущих поколений, реализовали сотни проектов по всей республике. Мы очень довольны нашим сотрудничеством, это надёжный партнер», – отметил он.

В рамках форума прошли панельные дискуссии на тему инвестиций бизнеса в местные сообщества, объекты социального назначения и инфраструктура, развитие корпоративного волонтерства и системного партнерства для повышения потенциала НКО.